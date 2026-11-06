Loar Holdings Aktie

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WKN DE: A40A34 / ISIN: US53947R1059

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06.11.2026 03:35:10

Loar Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Loar Holdings (NYSE:LOAR) raised its full-year 2026 net sales outlook to a range of $669 million to $679 million. The manufacturer of proprietary aerospace and defense components continues to expand operating margins through price discipline and volume growth. This operational momentum offers clear visibility into multiyear earnings growth. Three things management said stand out.

The company expanded its adjusted EBITDA margin -- adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, a non-GAAP measure of core operational profitability -- to 40.8% in the third quarter. Management attributes this performance to fixed cost leverage and price realization above inflation.

New contract wins are accelerating across commercial original equipment -- components manufactured for newly built aircraft -- and defense markets. This expansion gives management long-term revenue visibility above baseline market growth.

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Loar Holdings Inc Registered Shs 75,30 3,16% Loar Holdings Inc Registered Shs

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