Loar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Loar lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Loar 0,090 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,44 Prozent auf 126,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at