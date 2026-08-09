PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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09.08.2026 15:29:22
Lob von Pro-Bahn-Vertreter: Bilger will Bonuszahlungen der Bahn-Manager an Ziele koppeln
Der Bund plant eine neue Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn, in der geregelt wird, wie viele Milliarden für die Schieneninfrastruktur fließen. Diese Gelder sollen an Vorgaben geknüpft werden, was sich auch auf die Manager-Boni auswirken soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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