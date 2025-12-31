Lobe Sciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lobe Sciences hat am 29.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at