Loblaw Companies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Loblaw Companies stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,67 CAD. Im letzten Jahr hatte Loblaw Companies einen Gewinn von 0,640 CAD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Loblaw Companies mit einem Umsatz von insgesamt 19,40 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at