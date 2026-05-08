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08.05.2026 06:31:29
Loblaw Companies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Loblaw Companies veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,51 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Loblaw Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CAD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Loblaw Companies im vergangenen Quartal 14,48 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loblaw Companies 14,14 Milliarden CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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