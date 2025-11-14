Loblaw Companies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Loblaw Companies hat am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Loblaw Companies im vergangenen Quartal 14,08 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loblaw Companies 13,59 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at