Loblaw Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Loblaw Companies hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,56 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,95 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,70 Milliarden CAD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,24 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Loblaw Companies im vergangenen Geschäftsjahr 63,90 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Loblaw Companies 61,01 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD sowie einen Umsatz von 64,98 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at