Loblaw Companies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Loblaw Companies stellte am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Loblaw Companies 0,030 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,69 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,26 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 45,73 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 44,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at