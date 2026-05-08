Loblaw Companies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Loblaw Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,18 Prozent auf 10,56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at