Lobtex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lobtex hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 30,29 JPY, nach 20,54 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at