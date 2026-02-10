Lobtex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lobtex hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Lobtex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,52 JPY je Aktie gewesen.

Lobtex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

