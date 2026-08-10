Lobtex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lobtex lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -12,500 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at