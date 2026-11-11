Lobtex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lobtex lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Lobtex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,29 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lobtex 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at