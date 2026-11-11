|
11.11.2026 06:31:29
Lobtex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lobtex lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Lobtex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,78 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,29 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 1,40 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lobtex 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!