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14.05.2026 06:31:29
Lobtex stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lobtex hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 45,46 JPY, nach -25,280 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Lobtex im vergangenen Quartal 1,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lobtex 1,51 Milliarden JPY umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 65,77 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 41,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,71 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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