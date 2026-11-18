Locafy hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Locafy ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen USD – ein Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Locafy 0,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,060 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Locafy -1,700 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,67 Millionen USD gegenüber 2,07 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at