Local Bounti: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Local Bounti hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Local Bounti hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,320 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Local Bounti im vergangenen Quartal 13,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Local Bounti 11,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at