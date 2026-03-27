Local Bounti legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Local Bounti hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Local Bounti ein EPS von -4,210 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,5 Millionen USD – ein Plus von 23,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Local Bounti 10,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,610 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -14,140 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 48,37 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Local Bounti einen Umsatz von 38,14 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at