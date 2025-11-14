Local Bounti stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Local Bounti hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,010 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 10,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at