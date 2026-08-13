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13.08.2026 06:31:29
Local Bounti stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Local Bounti präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Local Bounti -1,630 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Local Bounti in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,9 Millionen USD im Vergleich zu 12,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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