Local Bounti hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,48 Prozent auf 12,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at