A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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21.05.2026 20:47:00
Local TV faces financial pinch as political ad spending increasingly moves online
Midterm ad spending on local TV stations is expected to fall 7% this cycle compared with 2022, while online spending could jump 35%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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