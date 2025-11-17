Localiza Rent A Car: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Localiza Rent A Car präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Localiza Rent A Car hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,03 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 64,50 ARS je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 620,86 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 642,98 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at