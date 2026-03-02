|
02.03.2026 06:31:29
Localiza Rent A Car legte Quartalsergebnis vor
Localiza Rent A Car hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Localiza Rent A Car 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 2,04 Milliarden USD gegenüber 1,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,320 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,17 Prozent auf 7,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
