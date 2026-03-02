Localiza Rent A Car präsentierte Quartalsergebnisse

Localiza Rent A Car ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Localiza Rent A Car die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 118,69 ARS, nach 65,57 ARS im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 932,83 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 686,67 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 198,25 ARS beziffert. Im Vorjahr hatte Localiza Rent A Car 140,14 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9 314,26 Milliarden ARS, während im Vorjahr 6 330,73 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at