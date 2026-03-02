LOCALIZA RENT A CAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOCALIZA RENT A CAR ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOCALIZA RENT A CAR die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,89 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOCALIZA RENT A CAR noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,01 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 9,85 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,78 BRL beziffert. Im Vorjahr hatte LOCALIZA RENT A CAR 1,71 BRL je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LOCALIZA RENT A CAR 41,78 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at