LOCALIZA RENT A CAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOCALIZA RENT A CAR stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

LOCALIZA RENT A CAR hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,28 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,73 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at