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09.11.2026 06:31:29
Localiza Rent A Car: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Localiza Rent A Car hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Localiza Rent A Car hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 148,70 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,98 ARS je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Localiza Rent A Car in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 584,56 Milliarden ARS im Vergleich zu 2 616,68 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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