Localiza Rent A Car: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Localiza Rent A Car hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Localiza Rent A Car hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 148,70 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,98 ARS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Localiza Rent A Car in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 584,56 Milliarden ARS im Vergleich zu 2 616,68 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at