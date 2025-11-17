|
17.11.2025 06:31:29
LOCALIZA RENT A CAR stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LOCALIZA RENT A CAR präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 BRL. Im Vorjahresviertel hatte LOCALIZA RENT A CAR 0,760 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 10,73 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,68 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
