Localiza Rent A Car stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Localiza Rent A Car stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,97 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Localiza Rent A Car 1,75 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at