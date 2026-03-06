Locaweb Servicos de Internet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Locaweb Servicos de Internet hat am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 70,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Locaweb Servicos de Internet ein EPS von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 266,44 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 254,14 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at