WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
|
07.01.2026 21:47:00
Lockheed and Northrop shares dive as Trump says he’ll ‘not permit’ dividends and buybacks in defense sector
President targets executive pay as he calls for faster production and maintenance of military equipmentWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
