Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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04.11.2026 13:04:13
Lockheed Martin, RTX, Northrop Stocks Fall After Democratic Midterm Sweep Raises Questions Over Trump's Defense Spending Plan, While Ukraine Bonds Rally (Updated)
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|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|49 680,00
|-6,97%
|Lockheed Martin Corp.
|516,00
|-2,64%
|RTX A-S
|12,70
|-3,79%
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