Lockheed Martin Agrees Framework Deal For AIM-260 Missile Production

(RTTNews) - Thursday, Lockheed Martin Corp. (LMT) announced a framework agreement with the U.S. Department of War to rapidly accelerate the production and delivery of the AIM-260, Joint Advanced Tactical Missile.

This agreement is the basis for a multiyear procurement contract, which is subject to Congressional approval. The contract would provide long-term demand, helping strengthen and expand the defense industry supporting the program.

"This agreement builds on years of collaboration to deliver this critical air dominance capability to the warfighter," said Tim Cahill, president, Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

In pre-market hours, LMT was trading at $540.50, up 0.64 percent on the NYSE.