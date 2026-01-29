Lockheed Martin-Aktie freundlich: Umsatz und Ergebnis ziehen im Schlussquartal an

Lockheed Martin hat am Donnerstag seine Bilanz für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt. So reagieren Anleger auf die Zahlen.

• Umsatz und Gewinn steigen in Q4• Fokus auf neue Technologien und Partnerschaften• Wachstum 2026 erwartet

Lockheed Martin steigert Umsatz und Gewinn in Q4

Lockheed Martin meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 18,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 1,3 Milliarden US-Dollar oder 5,80 US-Dollar je Aktie, nach 527 Millionen US-Dollar bzw. 2,22 US-Dollar je Aktie im vierten Quartal 2024, einschließlich 1,7 Milliarden US-Dollar an Verlusten aus geheimen Programmen. Der operative Cashflow kletterte auf 3,2 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow nach Pensionszahlungen auf 2,8 Milliarden US-Dollar, nach 1,0 Milliarden bzw. 441 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2025 meldete Lockheed Martin einen Umsatz in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 71 Milliarden im Vorjahr. Der Gewinn ging allerdings leicht zurück von 5,3 Milliarden US-Dollar bzw. 22,31 US-Dollar je Aktie im Jahr 2024 auf 5 Milliarden US-Dollar bzw. 21,49 US-Dollar im vergangenen Jahr.

Starke Nachfrage, Investitionen & Partnerschaften

CEO Jim Taiclet betonte, dass 2025 von starker Nachfrage nach Lockheed Martins Kernprogrammen geprägt war, unterstützt durch die Leistungsfähigkeit von F-35- und F-22-Kampfflugzeugen, RQ-170-Drohnen und Black-Hawk-Hubschraubern in jüngsten Militäreinsätzen. Das Unternehmen investierte im Jahr 2025 mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar in Produktionskapazitäten und Technologien der nächsten Generation.

Taiclet hob auch die Partnerschaft mit dem Verteidigungsministerium hervor, darunter eine wegweisende siebenjährige Rahmenvereinbarung für PAC-3-Raketen, und betonte die strategische Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie.

Ausblick auf 2026

Für 2026 erwartet Lockheed Martin ein Umsatzwachstum von rund 5 Prozent, ein Wachstum des Segmentbetriebsergebnisses um etwa 25 Prozent und einen freien Cashflow zwischen 6,5 und 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen will seinen Kunden weiterhin überlegene Verteidigungsfähigkeiten bereitstellen und gleichzeitig Aktionären stabile Renditen liefern.

Lockheed Martin-Aktie im Fokus

Die Lockheed Martin-Aktie notiert am Donnerstag im NYSE-Handel zeitweise 5,16 Prozent höher bei 628,07 US-Dollar. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um mehr als 30 Prozent zulegen.

Redaktion finanzen.at