Lockheed Martin-Aktie gesucht: Finnland kauft 64 Kampfjets von Lockheed Martin

Die Mehrzweckkampfflugzeuge des Typs F-35A Lightning II haben einen Kaufpreis von etwa 8,4 Milliarden Euro und sollen in den kommenden Jahren die bisherige Hornet-Flotte des früheren US-Produzenten McDonnell Douglas ersetzen, wie die Regierung in Helsinki am Freitag mitteilte. Das finnische Verteidigungsministerium soll mit Lockheed Martin nun einen entsprechenden Kaufvertrag unterzeichnen.

Finnland ist kein Mitglied der Nato, arbeitet aber wie das benachbarte Schweden eng mit dem Bündnis zusammen. Es ist das EU-Land mit der längsten Landesgrenze zu Russland.

Die Beschaffung umfasst neben den 64 Jets unter anderem eine umfangreiche und vielseitige, auf die Einsatzbedingungen zugeschnittene Bewaffnung, die erforderlichen Ausbildungs- und Instandhaltungslösungen sowie Wartungsdienste bis Ende 2030, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Bei der Bewertung der Angebote habe der F-35A Lightning II mit seinen militärischen Fähigkeiten am besten abgeschnitten.

Lockheed Martin-Aktien gewinnen im Handel an der NYSE zeitweise 0,65 Prozent auf 345,83 US-Dollar.

/aae/DP/stw

HELSINKI (dpa-AFX)