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Ziele angehoben 22.10.2026 22:03:00

Lockheed Martin-Aktie im Aufwind: F-35-Rahmenvertrag als Impuls für Rheinmetall, RENK & Co.?

Lockheed Martin-Aktie im Aufwind: F-35-Rahmenvertrag als Impuls für Rheinmetall, RENK & Co.?

Der US-Kampfjet- und Waffenhersteller Lockheed Martin profitiert weiter von den Konflikten der US-Streitkräfte.

Nun erhielt das Unternehmen einen Großauftrag für seinen Kampfjet F-35. Das US-Kriegsministerium bestellte in einem Rahmenvertrag über 10 Jahre mindestens 850 der Flugzeuge inklusive anfänglichen Ersatzteilen und Spezialausrüstungen, wie das Unternehmen und das Ministerium am Donnerstag in Arlington mitteilten. In einem nächsten Schritt sollen in den kommenden Monaten die Bedingungen festgezurrt werden, unter anderem Preise. Im dritten Quartal liefen die Geschäfte von Lockheed zudem so rund, dass Konzernchef Jim Taiclet die Jahresprognose anhob.

Lockheed Martin-Aktie zieht deutsche Rüstungstitel wie Rheinmetall nicht mit

Die Aktie zog nach Börsenstart um 10 Prozent an, letztlich lag sie an der NYSE noch 7,01 Prozent im Plus bei 590,20 US-Dollar.

Derweil gaben die Papiere des deutschen Zulieferers Rheinmetall via XETRA um 0,49 Prozent auf 1.015,00 Euro nach. Ebenso verloren die Anteilsscheine von RENK und HENSOLDT: Hier ging es schlussendlich um 2,00 Prozent auf 36,53 Euro bzw. 1,73 Prozent auf 82,84 Euro nach unten. TKMS-Aktien ermäßigten sich um 0,59 Prozent auf 84,20 Euro.

Lockheed Martin hebt Prognose an und setzt auf F-35-Rahmenvertrag

Lockheed Martin steigerte den Umsatz im Quartal im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar (18,4 Mrd Euro). Im Gesamtjahr dürften es jetzt 80 bis 82 Milliarden Dollar Erlös werden - das sind an beiden Enden der Prognosespanne 250 Millionen Dollar mehr als bisher anvisiert. Auch beim Gewinn je Aktie sollen es mit 30,35 bis 30,75 Dollar etwas mehr werden. Im abgelaufenen Quartal zog der Nettogewinn um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar an.

Lockheed Martin stellt vor allem Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Raketensysteme her. "Der mehrjährige Rahmenvertrag stärkt die Art und Weise, wie wir planen und in das F-35-Waffensystem investieren können", sagte Lockheed-Chef Taiclet und sprach von größerer Verlässlichkeit. Damit könne Lockheed Vorleistungen tätigen, um die Produktionskapazität zu erhöhen.

Das Kriegsministerium seinerseits sprach in einer eigenen Mitteilung von einem grundlegend anderen Ansatz, die amerikanische Rüstungsindustrie zu stabilisieren, um schnell und viel produzieren zu können. Finanzielle Anreize und tatsächliche Leistung seien in Übereinstimmung gebracht worden. Lockheed investiere zudem zunächst selbst mindestens 7 Milliarden Dollar in das Vorhaben. Der US-Kongress müsse dem Paket noch zustimmen.

/men/mis/he

BETHESDA (dpa-AFX)

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