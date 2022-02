Lockheed Martin-Aktie trotzdem leicht im Minus: Deutschland tendiert anscheinend zum Kauf von US-Kampfjet F-35

Eine abschließende Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, hieß es am Donnerstag in Verteidigungskreisen. Bundeskanzler Olaf Scholz werde das Thema voraussichtlich bei seinem Besuch in Washington in der kommenden Woche ansprechen. Eine zweite Quelle aus dem Umfeld des deutschen Militärs sagte, ein möglicher Kauf der F-35 sei "wieder auf dem Tisch", es würden allerdings keine baldigen Entscheidungen erwartet.

Eine Stellungnahme der Bundesregierung lag zunächst nicht vor. Das US-Außenministerium lehnte einen Kommentar ab und verwies auf die Regierung in Berlin. Unklar blieb, wie viele Kampfjets gekauft werden könnten. Die Tornado ist seit den 80er Jahren im Einsatz, Deutschland will den Jet zwischen 2025 und 2030 außer Dienst stellen. Unter der Großen Koalition hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer allerdings die F-18 von Boeing als Nachfolger favorisiert.

Die an der NYSE gelistete Lockheed Martin-Aktie verliert zeitweise 0,73 Prozent auf 386,85 US-Dollar.

Berlin/Washington (Reuters)