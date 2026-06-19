Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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19.06.2026 17:34:36
Lockheed Martin vs. RTX: Which Defense Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between the world's largest defense contractors involves weighing steady government contracts against commercial aerospace recovery. You must decide whether Lockheed Martin (NYSE:LMT) or RTX (NYSE:RTX) offers better value today.Lockheed Martin remains a premier choice for pure-play defense exposure, while RTX provides a more diversified mix of military and commercial aerospace technologies. Both companies are navigating a complex landscape of shifting geopolitical priorities and supply chain hurdles in 2026.Lockheed Martin designs defense technologies across aeronautics, missiles, and space. It serves as a massive player among defense stocks, with a portfolio serving the U.S. Department of Defense and other federal agencies. The U.S. government accounted for nearly 72% of 2025 sales, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Lockheed Martin Corp.
|443,60
|-0,63%
|RTX A-S
|12,95
|-0,38%
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