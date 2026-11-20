Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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20.11.2026 17:30:02
Lockheed Martin vs. SpaceX: Which Aerospace Stock Is a Better Buy for 2027?
As space exploration needs evolve, investors often weigh defense stability against rapid disruption. Choosing between Lockheed Martin (NYSE:LMT) and Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) depends on your appetite for risk versus consistent performance.
Lockheed Martin serves as a cornerstone of national security by providing advanced aircraft and missile systems to global governments. Space Exploration Technologies--SpaceX-- focuses on reusable rockets and global satellite internet through its Starlink program. Both companies are central to the future of aerospace, making them a natural match-up for long-term retail investors.
In its latest annual report, filed for the most recent period, Lockheed Martin highlights its role as a premier global security company. It relies heavily on government contracts, with nearly 72% of its 2025 sales coming from agencies of the U.S. federal government. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue depends on federal budget priorities.
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