Lockheed Martin Yields 2.6% and Trades at 17.6 Times Earnings. Is Wall Street Right to Be Cautious on the Stock ?

Given Wall Street's usual optimism, the three buy ratings, six hold ratings, and one sell rating (from Goldman Sachs), according to Visible Alpha, indicate a cautious view of Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock. That may surprise many investors, given the company's attractive valuation, all-time-high backlog of $230 billion in the second quarter (almost three times its estimated 2026 sales), and surging global defense budgets.

Does the caution make sense?

I'll cut to the chase here. I think the caution is justified for three key reasons:

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