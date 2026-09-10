Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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10.09.2026 23:05:00
Lockheed Martin Yields 2.6% and Trades at 17.6 Times Earnings. Is Wall Street Right to Be Cautious on the Stock ?
Given Wall Street's usual optimism, the three buy ratings, six hold ratings, and one sell rating (from Goldman Sachs), according to Visible Alpha, indicate a cautious view of Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock. That may surprise many investors, given the company's attractive valuation, all-time-high backlog of $230 billion in the second quarter (almost three times its estimated 2026 sales), and surging global defense budgets.
Does the caution make sense?
I'll cut to the chase here. I think the caution is justified for three key reasons:
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