Lockheed Martin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lockheed Martin hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Lockheed Martin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,95 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 20,71 Milliarden USD gegenüber 18,61 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at