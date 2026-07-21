PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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21.07.2026 08:35:00
Lockheed Martins Mikrowellen-Drohnenjäger soll 50 Drohnen pro Flug bekämpfen
Der unbemannte Drohnenabfangjäger Morfius X-Rotor soll Drohnenschwärme kosteneffizient mit Hochleistungs-Mikrowellen bekämpfen. Ein Prototyp ist in Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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