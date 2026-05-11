LOCKON veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LOCKON präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,72 JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,68 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,59 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LOCKON einen Umsatz von 1,21 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at