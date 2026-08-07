LOCKON veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LOCKON hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOCKON im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at