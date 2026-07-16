LOCONDO, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LOCONDO, ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOCONDO, die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 55,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LOCONDO, 36,66 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,73 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,55 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at