LOCONDO, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOCONDO, präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,42 JPY gegenüber 20,85 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at