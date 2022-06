LocoSoco Group Plc und Satera, Anbieter von Produkten und Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen, vereinbaren Partnerschaft

LocoSoco Group Plc ("LocoSoco”, "LOCO”), die Plattform, die vom Vertrieb von Produkten und Technologien im Bereich der Nachhaltigkeit profitiert und am Vienna MTF, Segment "direct market", notiert ist, freut sich, seine Partnerschaft mit Satera bekannt zu geben, dem britischen Technologieunternehmen, das die Ladeinfrastruktur der nächsten Generation auf den Weltmarkt bringt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220607006308/de/

Locosoco Group Plc announce partnership (Photo: Business Wire)"/> Locosoco Group Plc announce partnership (Photo: Business Wire)"/> Satera (EV Charging) and LocoSoco Group Plc announce partnership (Photo: Business Wire)

LocoSoco ist am Vienna MTF im Segment "direct market" notiert.

Für Notierungen und Handelsdaten, hier der Link: https://www.wienerborse.at/en/market-data/shares-others/quote-direct/ISIN=GB00BD5BTL23&ID_NOTATION=246035708&cHash=96818d4943bd602c7947d54b3503cb6f

Satera "Changing the World for a Better Future”

verfügt über umfangreiches geistiges Eigentum im Bereich der Ladetechnologien und arbeitet mit Siemens AG (weltbekannte Kompetenz im Bereich der Herstellung) bei der Einführung in Großbritannien zusammen.

Satera implementiert zurzeit seine Schnellladeinfrastruktur mit 44-kWH-Energielieferungssystemen in Verbindung mit einem einzigartigen Geschäftsmodell mit Anwendungen für Verbraucher und Unternehmen, mit denen Satera schnell zu einem Energieversorger werden kann.

James Perry, CEO von LocoSoco, kommentierte:

"Durch staatliche Anreize und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln bietet sich jetzt die Gelegenheit, Ladestationen für Elektrofahrzeuge in ganz Großbritannien und auf internationalen Märkten zu installieren. Die Reichweite, Partnerschaften und Vertriebsnetze von LocoSoco stehen bereit, um an der Vision von Satera mitzuarbeiten. Satera wird LocoSoco Gelegenheit geben, vom Einsatz neuer Technologien zu profitieren und gleichzeitig Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Steigerung des Unternehmenswertes zu eröffnen. Die Partner von LocoSoco erhöhen den Wert dieses EV-Ladeprojekts durch eine KI-Technologie zur Immobilienberichterstattung, um hochwertige Möglichkeiten für das Projekt zu suchen und zu finden. Dies ist eine aufregende Zeit in der Welt des Ladens von Elektrofahrzeugen und wir freuen uns sehr, Teil dieses Prozesses der Masseneinführung von Elektrofahrzeugen zu sein.”

Ende.

Über LocoSoco

LocoSoco bietet Produkte und Technologien, die zur wirtschaftlichen und umweltbezogenen Nachhaltigkeit beitragen, und arbeitet dabei mit dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, Unternehmen und Regierungsorganisationen zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220607006308/de/