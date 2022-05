LocoSoco Group Plc und SulNOx Group Plc kooperieren bei der Entwicklung von Pyrolyseöl für maximale Energieausbeute und Einhaltung von Vorschriften

LocoSoco Group Plc ("LocoSoco", "LOCO") – die Plattform, die vom Vertrieb von nachhaltigen Produkten und Technologien profitiert, gibt weitere Partnerschaften mit SulNOx Group Plc ("SulNOx") bekannt, die im Apex-Segment der AQSE Stock Exchange gehandelt wird.

LocoSoco ist im Direct-Market-Segment des Wiener MTF notiert.

Kurse und Handelsdaten sind hier abrufbar: https://www.wienerborse.at/en/market-data/shares-others/quote-direct/?ISIN=GB00BD5BTL23

LocoSoco und SulNOx

LocoSoco und SulNOx arbeiten gemeinsam seit über einem Jahr an der Entwicklung von Strategien für die Markteinführung und Partnerschaften für die biologisch abbaubaren Kraftstoff- und Emulgierungstechnologien von SulNOx – sowohl für Verbraucher- als auch kommerzielle Anwendungen.

Das Team von SulNOx verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung, Erprobung und Bereitstellung innovativer und konformer Kraftstofflösungen in Bereichen wie Verkehr, Schifffahrt und Logistik, die die CO 2 -Emissionen von Fahrzeugen senken, indem die Kraftstoffeffizienz durch proprietäre Technologien gesteigert wird.

LocoSoco, das die Entwicklung seiner Abfallverwertungsprojekte zur Umwandlung von Reifen und Kunststoffabfällen in hochwertige Öle und Ruß vorantreibt, wird in Zusammenarbeit mit dem umfangreichen Expertenteam von SulNOx in der Lage sein, sein Geschäft durch Wissenstransfer und höhere Erträge zu verbessern, und dabei nutzbare Brennstoffprodukte rechtskonform aus Abfällen zu produzieren.

James Perry, CEO von LocoSoco, kommentiert: "Das SulNOx-Team teilt unsere Werte und unsere Vision von Nachhaltigkeit. Es existieren keine schnellen Lösungen für die Probleme, mit denen die Industrie und unser Planet konfrontiert sind, aber gemeinsam können wir Lieferketten entwickeln, die die Abhängigkeit von den globalen Märkten verringern, und damit beginnen, lokale Abfälle als neue Brennstoffquelle zu nutzen. Auf diese Weise wird die Umweltbelastung durch das Bohren nach fossilen Brennstoffen verringert, bis der Markt dazu in der Lage ist, emissionsfreie Brennstoffquellen zu nutzen."

Über LocoSoco

LocoSoco liefert Produkte und Technologien, die einen Beitrag zu wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit leisten, und arbeitet mit Sektoren wie Einzelhandel, Logistik, Unternehmen und Regierungsbehörden zusammen.

