Lode Gold Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lode Gold Resources lud am 10.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Lode Gold Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at